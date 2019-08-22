«Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4236 билетов, стоимость одного составляет 1500 рублей

Открыта продажа билетов на гостевую трибуну «Открытие Арены» на матч «Спартак» — «Зенит».

Болельщикам сине-бело-голубых предоставлено 4236 билетов, стоимость одного составляет 1500 рублей.

С 22 по 24 августа приобрести билеты могут только владельцы действующих абонементов на «Газпром Арену» (на весь сезон или на первый круг), 25 августа откроется свободная продажа, которая будет осуществляться исключительно при предъявлении паспорта с регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.



Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене», встреча начнется в 19:00.

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