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«Спартак» выделил болельщикам «Зенита» 4236 билетов, стоимость одного составляет 1500 рублей

19:35
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Открыта продажа билетов на гостевую трибуну «Открытие Арены» на матч «Спартак» — «Зенит».
Болельщикам сине-бело-голубых предоставлено 4236 билетов, стоимость одного составляет 1500 рублей.

С 22 по 24 августа приобрести билеты могут только владельцы действующих абонементов на «Газпром Арену» (на весь сезон или на первый круг), 25 августа откроется свободная продажа, которая будет осуществляться исключительно при предъявлении паспорта с регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 1 сентября на «Открытие Арене», встреча начнется в 19:00.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-08-22-spartak-zenit-otkryta-prodazha-biletov-na-gostevuyu-tribunu-otkrytie-areny.htm

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