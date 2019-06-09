21:41 | Футбол — РПЛ

"Спартак" вспомнил самых ярких легионеров команды из Южной Америки

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"Спартак" в день латиноамериканского футбола вспомнил самых ярких легионеров команды из Южной Америки. На официальной странице красно-белых в Твиттере упомянуты форвард Луис Робсон, хавбек Алекс, нападающий Фернандо Кавенаги, а также защитник Клементе Родригес.

Напомним, в минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге.

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