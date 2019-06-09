"Спартак" вспомнил самых ярких легионеров команды из Южной Америки

"Спартак" в день латиноамериканского футбола вспомнил самых ярких легионеров команды из Южной Америки. На официальной странице красно-белых в Твиттере упомянуты форвард Луис Робсон, хавбек Алекс, нападающий Фернандо Кавенаги, а также защитник Клементе Родригес.
⚽ В день латиноамериканского футбола мы решили вспомнить самых ярких легионеров «Спартака» из Южной Америки.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 июня 2019 г.
Робсон, Алекс, Кавенаги, Родригес...
Дополняйте список своими любимчиками 👇🏻 pic.twitter.com/wqQ2TDDDvt
Напомним, в минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге.
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