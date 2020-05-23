«Спартак» возобновил тренировки в Тарасовке

Игроки «Спартака» собрались на тренировочной базе в Тарасовке, сообщает официальный сайт клуба. Футболисты красно-белых будут в ближайшие недели жить и готовиться к возобновлению сезона на базе.

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на коронавирус. Как ранее стало известно, инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, а в крови Романа Зобнина обнаружены антитела.

Бакаев останется дома на карантине, а прибывшие из-за границы легионеры и тренерский штаб команды также пройдут двухнедельный карантин, но уже на базе в Тарасовке. Они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.

В ближайшие дни на базе в Тарасовке будут находиться 25 футболистов. Это вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров и Александр Селихов; защитники — Айртон, Илья Гапонов, Илья Голосов (18-летний левый защитник вызван из «Спартака-2»), Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники — Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Никита Бакалюк; нападающие — Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе и Александр Соболев.

На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

В клубе отметили, что тренировочная база «Спартака» в Тарасовке была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения тренировочных сборов согласно заявленным стандартам.

По решению РФС сезон в РПЛ возобновится 21 июня.