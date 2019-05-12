"Спартак" - "Уфа": 18-летний Умяров дебютирует в "старте" красно-белых

Стали известны заявки "Спартака" и "Уфы" на матч 28-го тура чемпионата России. В стартовом составе красно-белых впервые в карьере появится 18-летний Наиль Умяров. Ранее он выходил на замену на последних минутах в играх с "Зенитом" (1:1) и "Рубином" (1:1).

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Фернанду, Ташаев, Зобнин, Умяров, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные - Терешкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луиз Адриану.

"Уфа": Беленов, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

"Спартак" - "Уфа": чемпионат России, премьер-лига, 28-й тур, 12 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.00 по московскому времени