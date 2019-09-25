Нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, отметил, что большие траты на трансферы вовсе не гарантия результата.

— «Динамо» летом потратило на трансферы более 30 миллионов евро? Деньги голы не забивают, — цитируют «Известия» Карапетяна. — Нужно подобрать хорошую команду. Если посмотреть на тот же «Спартак», они ведь тоже потратили много денег на покупки. И на каком они месте? А с другой стороны, можно посмотреть на «Уфу», которая не потратила почти совсем ничего.

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