«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

«Спартак» выйдет на матч с «Факелом» в 13-м туре РПЛ в красно-черной форме, сообщает пресс-служба команды.

«Спартак» представил новый красно-черный комплект формы в августе этого года. Она посвящена победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году.

«Спартак» на выезде сыграет с «Факелом» в субботу, 28 октября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.