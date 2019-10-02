«Спартак» спасет итало-германец? Лайв с Егоровым и Короткиным
15:00
Сегодня с 15.40 до 16.40 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Вячеславом Короткиным и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
— «Спартак» спасет Тедеско?
— почему улыбается Крал?
— где был Шюррле во время матча с «Оренбургом»?
— ЦСКА — лидер. Это надолго?
— поражение «Локомотива» от «Атлетико» — все так и должно быть?
— как «Зенит» сыграет с «Бенфикой»?
— зачем Шалимову в штабе «Ахмата» Адиев?
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