«Спартак» сохраняет интерес к опорнику «Тулузы» Сангаре. Клуб запретил ему выходить на поле

«Спартак» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Тулузы» Ибраиму Сангаре, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство французского клуба запретило 22-летнему футболисту появляться на поле. Сообщается, что в «Тулузе» намерены продать игрока.

В сезоне-2020/21 хавбек провел за команду 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.