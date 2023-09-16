«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Открытие банк Арене» в субботу, 16 сентября. Начало — в 19:00.

Транляцию игры чемпионата России «Спартак» — «Сочи» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18:55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи». Ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Матч «Спартак» — «Сочи» будет судить бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут Андрей Образко и Алексей Ширяев. Видеоарбитром (ВАР) назначен Виталий Мешков, его ассистент — Николай Еремин.

«Спартак» с 10 очками в 7 матчах занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» перед 8-м туром — с 6 очками на 12-й строчке.