«Ахмат» — «Краснодар»: Ильин не забил в пустые ворота с нескольких метров

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:1.

Футболист на 50-й минуте обыграл голкипера, но попал в штангу, а не в пустой угол ворот.

«Ахмат» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча