«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью

«Ахмат» дома не смог обыграть «Краснодар» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Счет был открыт на 3-й минуте полузащитником грозненцев Иваном Олейником. На 38-й минуте хавбек «быков» Кади сравнял счет.

На 50-й минуте форвард «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота с метра.

После 8 туров чемпионата РПЛ «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 18 очков. «Ахмат» (11) идет на 9-й строчке.

24 сентября «Краснодар» сыграет с «Уралом» в 9-м туре РПЛ. «Ахмат» днем ранее встретится с «Балтикой».