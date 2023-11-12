«Спартак» — «Ростов»: Соболев снова остался в запасе, Бабича нет в заявке

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

У красно-белых во втором матче подряд в списке запасных остался нападающий Александр Соболев. Защитник «Спартака» Срджан Бабич не попал в заявку.

«Спартак»: Максименко, Н. Чернов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

Запасные: Селихов, Свинов, Маслов, Классен, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Соболев, Мелешин.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Запасные: Медведев, Терентьев, Е. Чернов, Прохин, Кирш, Ионов, Акбашев, Миронов, Тугарев, Комаров, Столбов, Комличенко.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.