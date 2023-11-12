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Сегодня, 18:17

«Спартак» — «Ростов»: Соболев снова остался в запасе, Бабича нет в заявке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

У красно-белых во втором матче подряд в списке запасных остался нападающий Александр Соболев. Защитник «Спартака» Срджан Бабич не попал в заявку.

«Спартак»: Максименко, Н. Чернов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

Запасные: Селихов, Свинов, Маслов, Классен, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Соболев, Мелешин.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Запасные: Медведев, Терентьев, Е. Чернов, Прохин, Кирш, Ионов, Акбашев, Миронов, Тугарев, Комаров, Столбов, Комличенко.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы

«Динамо» обыграло «Оренбург» и поднялось на третье место в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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