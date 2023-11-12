«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы
Тренерские штабы «Сочи» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет на арене «Фишт», начало в 19.00 мск.
Стартовые составы:
«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
«Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Дакку.
После 14 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. У «Сочи» 10 очков и 16-я строчка.
Источник: https://premierliga.ru/
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|
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|15
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
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