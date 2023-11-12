«Динамо» обыграло «Оренбург» и поднялось на третье место в РПЛ

«Динамо» дома победило «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет в игре открыл форвард Константин Тюкавин на 59-й минуте. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес удвоил преимущество команды на 67-й минуте.

«Динамо» набрало 25 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Такое же количество очков у «Крыльев Советов» и ЦСКА, которые идут четвертыми и пятыми соответственно. «Оренбург» находится на 13-й строчке (13 очков).

В 16-м туре РПЛ бело-голубые 25 ноября сыграют с ЦСКА, а оренбуржцы 26 ноября примут «Ахмат».