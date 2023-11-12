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Сегодня, 18:24

«Динамо» обыграло «Оренбург» и поднялось на третье место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» победило «Оренбург» — 2:0.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» дома победило «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет в игре открыл форвард Константин Тюкавин на 59-й минуте. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес удвоил преимущество команды на 67-й минуте.

«Динамо» набрало 25 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Такое же количество очков у «Крыльев Советов» и ЦСКА, которые идут четвертыми и пятыми соответственно. «Оренбург» находится на 13-й строчке (13 очков).

В 16-м туре РПЛ бело-голубые 25 ноября сыграют с ЦСКА, а оренбуржцы 26 ноября примут «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Оренбург
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
12
83
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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