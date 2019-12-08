«Спартак» дома принимает «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Трибуны стадиона «Открытие Арена» перед началом игры поприветствовали чемпионов СССР 1969, 1979, 1989 годов в составе красно-белых, в том числе и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

#СпартакРостов Трибуны приветствуют чемпионов СССР 1969, 1979, 1989 годов в составе «Спартака», в том числе главного тренера сборной России Станислава Черчесова pic.twitter.com/VYYzaBHKZS — СЭ Спартак (@spartak_se) December 8, 2019

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