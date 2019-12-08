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«Спартак» — «Ростов»: фанаты поприветствовали чемпионов СССР в составе красно-белых

19:06
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«Спартак» дома принимает «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России. Трибуны стадиона «Открытие Арена» перед началом игры поприветствовали чемпионов СССР 1969, 1979, 1989 годов в составе красно-белых, в том числе и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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