«Спартак» удивил, тем что не смог выиграть». Мостовой — о матче «Спартак» — «Рубин»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Рубин» меня ничем не удивил, а «Спартак» удивил тем, что не смог выиграть. Думал, что «красно-белые» выиграют 2:0, 2:1, но второй тайм обнадежил. Второй тайм был полностью за «Спартаком», было давление на ворота «Рубина». Первый тайм был скучноватым, торопливым. Казанцы были на эмоциях, понятно было, что им отступать некуда.

Думаю, что после второго тайма многие говорят: «Жаль, что «Спартак» не выиграл». Во втором тайме, конечно, команда Ваноли должна была дожимать казанцев», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Ростовом».