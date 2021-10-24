Тарпищев о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Не имеет значения, 2:1 или 7:1, «Зенит» просто был сильнее и все»

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Спартака» было много дыр в защите. Индивидуально сильных игроков у питерцев было больше, чем у гостей. Чистых командных действий было очень мало. «Зенит» по всем компонентам и в коллективной игре, смотрелся намного лучше и интереснее. Поэтому результат не имеет значения, 2:1 или 7:1, «Зенит» просто был сильнее и все.



«Красно-белым» надо разбираться и понять, что происходит внутри команды, в этом главная проблема. Точно не в тренере дело. Реально, никто сейчас не понимает, как руководство может отреагировать на поражения клуба. Но точно скажу, нет системы в управлении, поэтому и такая проблема сейчас», — приводит Metaratings слова Тарпищева.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.