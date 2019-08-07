"Спартак" расстанется с четырьмя специалистами селекционного отдела

По данным "СЭ", руководство "Спартака" приняло решение расстаться с четырьмя специалистами селекционного отдела во главе с Александром Аверьяновым. Такой шаг продиктован недопониманием, возникшим у сотрудников этого подразделения с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

Ранее Аверьянов, отвечая на вопрос о возможном уходе из клуба, заявил "СЭ": "Ребят, проверяйте информацию, пожалуйста. Я работник клуба, все вопросы в пресс-службу".

Селекционер Аверьянов – об уходе из "Спартака": "Проверяйте информацию. Я работник клуба"