"Спартак" рассматривает кандидатуру форварда "Спортинга" Перейры

Как стало известно "СЭ", в число потенциальных новичков "Спартака" вошел 23-летний крайний нападающий Матеус Перейра.

Правами на обладающего гражданствами Португалии и Бразилии футболиста владеет лиссабонский "Спортинг", сезон-2018/19 он провел в аренде в вылетевшем из первой бундеслиги "Нюрнберге" (21 официальный матч в чемпионате и Кубке Германии, 3 забитых мяча, 2 голевые передачи).

Эта позиция наряду с атакующим хавбеком-диспетчером – приоритетная в плане укрепления для тренерского штаба красно-белых. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Перейры в 5,5 миллиона евро, но клуб из португальской столицы известен манерой завышать цены на своих игроков. Это до определенной снижает вероятность сделки.

Напомним, что ранее стало известно об интересе к Перейре со стороны "Динамо". (Вячеслав Короткин)