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«Спартак» рассчитывает на Жиго

21:37
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе из клуба защитника Самюэля Жиго. Футболист присоединился к красно-белым летом 2018 года. По информации СМИ, он может продолжить карьеру в «Лионе».

— Много разговоров про уход Жиго. Говорят, что он хочет уехать во Францию из-за ребенка.

— Очень много слухов, Самюэль — игрок «Спартака» и мы на него рассчитываем.

— После «Уфы» непривычно, что вокруг вашего клуба так много слухов?

— Слушайте, это работа, я привык. Понимаю, что это футбол и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов. (Севастиан Терлецкий)

Жиго в сезоне-2019/20 провел 34 матча, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.

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