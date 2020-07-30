«Спартак» рассчитывает на Жиго

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе из клуба защитника Самюэля Жиго. Футболист присоединился к красно-белым летом 2018 года. По информации СМИ, он может продолжить карьеру в «Лионе».

— Много разговоров про уход Жиго. Говорят, что он хочет уехать во Францию из-за ребенка.

— Очень много слухов, Самюэль — игрок «Спартака» и мы на него рассчитываем.

— После «Уфы» непривычно, что вокруг вашего клуба так много слухов?

— Слушайте, это работа, я привык. Понимаю, что это футбол и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов. (Севастиан Терлецкий)

Жиго в сезоне-2019/20 провел 34 матча, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.