В «Спартаке» надеются на лояльность Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на матчи

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб рассчитывает на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе допуска зрителей на ближайшие игры.

«Ждем ответа от Роспотребнадзора. Письма с запросом квоты на «Динамо» и «Лестер» отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов», — цитирует Зеленова ТАСС.

16 октября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые с 16 очками после 10 туров занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.