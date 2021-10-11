В «Спартаке» надеются на лояльность Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей на матчи
В «Спартаке» рассчитывают на лояльность Роспотребнадзора в вопросе по допуску зрителей
11 октября, 13:08
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб рассчитывает на лояльный подход со стороны Роспотребнадзора в вопросе допуска зрителей на ближайшие игры.
«Ждем ответа от Роспотребнадзора. Письма с запросом квоты на «Динамо» и «Лестер» отправлены. Уверены, что опыт проведения предыдущих матчей нашей команды с допуском по QR-кодам получился удачным, никаких нареканий не возникло, так что рассчитываем на лояльный подход со стороны надзорных органов», — цитирует Зеленова ТАСС.
16 октября «Спартак» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые с 16 очками после 10 туров занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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