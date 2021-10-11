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Агент Шпинев рассказал о восстановлении от травмы Антона Миранчука

11 октября, 12:57
Антон Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» рассказал, как проходит восстановление российского футболиста.

«У Антона все идет по плану. В прошлый четверг сделан крайний укол. Сейчас две недели будет наблюдение и контрольное МРТ. Антон находится в Германии, весь день с утра до вечера у него расписан. Фишка заключалась в том, чтобы попробовать залечить повреждение консервативно. Лечение состояло из курса, который включал в себя пять местных уколов в область повреждения. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале», — сказал Шпинев «СЭ».

Также Шпинев надеется, что Антон Миранчук присоединится к общей группе уже в этом году.

«Никто никогда не скажет сроки. Очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно. После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно. Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось», — добавил Шпинев.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел 5 игр за «Локомотив» и сделал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что у хавбека частичный разрыв и воспаление сухожилия.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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