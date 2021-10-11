«Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» о переходе Азмуна
«Байер» вернулся к кандидатуре нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter. По информации журналиста, стороны ведут переговоры о трансфере иранского футболиста на правах свободного агента.
Также Лонго сообщает, что интерес к Азмуну по-прежнему сохраняет французский «Лион».
Летом 2021-го в СМИ сообщалось, что 26-летний нападающий «Зенита» был близок к переходу в «Байер» за 18 миллионов евро, однако переговоры сорвались.
Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В 95 матчах за команду он забил 58 мячей.
? #BayerLeverkusen and #Lione are in advanced negotiations to buy #Azmoun on a free agent— Daniele Longo (@86_longo) October 11, 2021
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