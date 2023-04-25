«Спартак» проведет летние сборы на базе в Тарасовке

По информации «СЭ», «Спартак» проведет летний тренировочный сбор на своей базе в Тарасовке.

Летом 2022 года красно-белые также проводили подготовку к сезону в Тарасовке.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 48 очками.