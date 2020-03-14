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«Спартак» просит болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Оренбургом»

10:38
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«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга».

— Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, — говорится в сообщении. — Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Матч «Оренбург» — «Спартак» начнется в 14.00 по московскому времени.

Оренбург — Спартак

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-14-vnimaniyu_bolelshchikov_spartaka_v_orenburge/

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