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«Спартак» продлил контракт с тренером по физподготовке Чепзановичем

22:15
Владимир Чепзанович и Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Владимир Чепзанович и Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о продлении контракта с тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем.

—  Контракт с Чепзановичем продлили еще два месяца назад. Контракт продлили в декабре, на год, — сказал Фетисов «СЭ».

Чепзанович вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2019 года, когда командой руководил еще Олег Кононов. После отставки россиянина он присоединился к штабу Доменико Тедеско.
(Константин Колмаков)

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