«Спартак» продлил контракт с тренером по физподготовке Чепзановичем

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о продлении контракта с тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем.

— Контракт с Чепзановичем продлили еще два месяца назад. Контракт продлили в декабре, на год, — сказал Фетисов «СЭ».

Чепзанович вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2019 года, когда командой руководил еще Олег Кононов. После отставки россиянина он присоединился к штабу Доменико Тедеско.

(Константин Колмаков)