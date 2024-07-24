Тихонов: «За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»?»

Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» отреагировал на отстранение нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

— Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Как оценивать такое решение клуба?

— В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в «Зенит», тогда вопросов нет...

— А со стороны Соболева это нормальный поступок?

— Да. Если он думает о «Зените» и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как нужно дальше делать! А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: «Тренируйся [с основой], пока все не решится». Не знаю, как все было на самом деле, — но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?

Или ты работаешь и помогаешь «Спартаку», или не получаешь зарплату. Это же логично. Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает «Спартаку». Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки...

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.