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Гришин: «Трансфер Фернандеса в «Зенит» — провальный. Руководство поступило правильно, решив не продлевать контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал «СЭ» уход защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Думаю, если человека взяли в «Зенит», а он не играл, то это не очень приятно для руководства. Все-таки деньги потрачены. В свете этого, я думаю, что это неудачный трансфер. Потому что рассчитывали на игрока, а он не играет. То, что его не переподписали — грамотное решение руководства. Потому что он не играл не только в «Зените», но и после того, как приехал из Бразилии. Человека, который 2 года не играет, наверное, нет смысла переподписывать. Хотя, Марио хороший футболист, очень здорово играл в ЦСКА. Неправильно осуждать его за то, что он перешел в «Зенит». Он заработал там денег и спокойно уедет в Бразилию, будет там жить», — сказал Гришин «СЭ».

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса 24 июля. Защитник перешел в команду из «Интернасьонала» летом прошлого года. 33-летний Фернандес провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Александр Абустин

Марио Фернандес
ФК Зенит
Александр Гришин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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П
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 2
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 2
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Даниил Фомин

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 1 0 0
Виктор Александров

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