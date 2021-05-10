«Спартак» пожелал Антону Фетисову скорейшего выздоровления
«Спартак» в своем Twitter подтвердил информацию о том, что на директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова было совершено нападение. Клуб пожелал ему скорейшего выздоровления.
Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!
«Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются, — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело. Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!»
Ранее стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1391843253348089856
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