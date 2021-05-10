«Спартак» пожелал Антону Фетисову скорейшего выздоровления

«Спартак» в своем Twitter подтвердил информацию о том, что на директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова было совершено нападение. Клуб пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело.



Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются, — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело. Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!»

Ранее стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.