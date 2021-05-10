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Жиго — о победе над «Химками»: «Нам нужно и атаковать, и обороняться всем вместе»

23:04
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго оценил игру команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

— Показалось, что «Арсенал» и «Химки» доставили «Спартаку больше проблем, чем ЦСКА в дерби.

— Думаю, это в порядке вещей, когда играешь с командами, находящимися ниже нас в таблице. Они глубоко обороняются, выбегают в контратаки. Это всегда непросто — они создают проблемы в обороне. Но самое главное, что мы сегодня выиграли. Сегодня был хороший матч.

— Когда Себая сменил Конате, «Химки» здорово добавили в мощи впереди.

— Ну, у них был один момент, когда мы потеряли мяч в центре поля. Пошла атака — я на секунду потерял форварда из виду. Конечно, он хороший форвард. Но нам нужно и атаковать, и обороняться всем вместе. Когда не получается контрпрессинг после потери, то в обороне начинаются проблемы.

После победы в активе «Спартака» стало 56 очков. Команда Доменико Тедеско на три очка опережает ближайшего преследователя в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, которым является московский «Локомотив».

(Артем Калинин)

Спартак — Химки

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