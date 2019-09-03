«Спартак» поздравил Сергея Родионова с 57-летием

«Спартак» в Twitter поздравил с днем рождения президента Академии клуба и бывшего игрока красно-белых Сергея Родионова. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

— Сегодня исполняется 57 лет президенту Академии имени Федора Черенкова и легендарному спартаковцу Сергею Родионову, — говорится в сообщении. — ФК «Спартак-Москва» поздравляет Сергея Юрьевича с днем рождения, желает ему радости от побед родного клуба, крепкого здоровья и семейного благополучия!

В составе «Спартака» Родионов трижды выиграл чемпионат СССР, стал чемпионом России, выиграл Кубок СССР и Кубок России.

? Сегодня исполняется 57 лет президенту Академии имени Фёдора Черенкова и легендарному спартаковцу Сергею Родионову



ФК «Спартак-Москва» поздравляет Сергея Юрьевича с днем рождения, желает ему радости от побед родного клуба, крепкого здоровья и семейного благополучия!#Родионов pic.twitter.com/3p7GPveGPA — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 3, 2019

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