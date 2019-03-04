"Спартак" поздравил Реброва с 35-летием

"Спартак" поздравил голкипера Артем Ребров с днем рождения. Сегодня вратарю исполняется 35 лет.

Напомним, что в январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе. Хирург, который оперировал его, провел осмотр. По его итогам стало известно, что дальнейшая реабилитация вратаря займет не менее трех месяцев. Ему предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.

Голкипер выступает в составе "Спартака" с 2011 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков после 18 туров.

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