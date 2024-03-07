«Спартак» поздравил Соболева с 27-летием

«Спартак» в Telegram-канале поздравил нападающего Александра Соболева с днем рождения.

Сегодня, 7 марта, форварда исполнилось 27 лет.

«Желаем Саше здоровья, счастья и еще как можно больше голов за красно-белых!» — сказано в сообщении клуба.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В 124 играх за клуб он забил 54 гола и сделал 29 результативных передач.