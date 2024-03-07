Экс-игрок «Зенита» Горшков рассказал о своем единственном конфликте с Адвокатом: «Думал, моя карьера закончилась»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» вспомнил, как на одной из тренировок поругался с Диком Адвокатом.

— На одной из тренировок нас поделили на команды, и в одной игроков было больше. Дик попросил тренеров убрать меня из состава и сказал, чтобы я позанимался индивидуально. Я тогда воспринял это очень близко к сердцу: снял бутсы, демонстративно повернулся в его сторону, сказал пару неласковых слов и ушел с поля босиком.

— Что дальше?

— Я думал, что моя карьера закончилась, ха-ха! При этом я ни о чем не жалел, ситуация действительно была для меня неприятная. Тогда все наложилось, я вскипел: мало игрового времени, а еще и с тренировки выгоняют по непонятной причине. Но дальнейшая его реакция меня приятно удивила.

— Состоялся еще один разговор?

— Через некоторое время Адвокат подозвал меня и спросил: «Что это было?» Я высказал все, что думал, объяснил свою позицию. Дик сказал: «Я тебя понял. То, что сегодня произошло, никаким образом не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество». Мы откровенно поговорили, вопрос был решен. Он не затаил, как обычно случается, никаких обид. В дальнейшем у меня с ним были только хорошие рабочие отношения, — заявил Горшков.

Под руководством Адвоката «Зенит» стал чемпионом России (2007), выиграл Суперкубок России (2008), а также завоевал Кубок УЕФА (07/08) и Суперкубок УЕФА (2008). В 2009 году нидерландского специалиста отправили в отставку.