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7 марта, 10:10

Экс-игрок «Зенита» Горшков рассказал о своем единственном конфликте с Адвокатом: «Думал, моя карьера закончилась»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Александр Горшков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» вспомнил, как на одной из тренировок поругался с Диком Адвокатом.

— На одной из тренировок нас поделили на команды, и в одной игроков было больше. Дик попросил тренеров убрать меня из состава и сказал, чтобы я позанимался индивидуально. Я тогда воспринял это очень близко к сердцу: снял бутсы, демонстративно повернулся в его сторону, сказал пару неласковых слов и ушел с поля босиком.

— Что дальше?

— Я думал, что моя карьера закончилась, ха-ха! При этом я ни о чем не жалел, ситуация действительно была для меня неприятная. Тогда все наложилось, я вскипел: мало игрового времени, а еще и с тренировки выгоняют по непонятной причине. Но дальнейшая его реакция меня приятно удивила.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

Состоялся еще один разговор?

— Через некоторое время Адвокат подозвал меня и спросил: «Что это было?» Я высказал все, что думал, объяснил свою позицию. Дик сказал: «Я тебя понял. То, что сегодня произошло, никаким образом не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество». Мы откровенно поговорили, вопрос был решен. Он не затаил, как обычно случается, никаких обид. В дальнейшем у меня с ним были только хорошие рабочие отношения, — заявил Горшков.

Под руководством Адвоката «Зенит» стал чемпионом России (2007), выиграл Суперкубок России (2008), а также завоевал Кубок УЕФА (07/08) и Суперкубок УЕФА (2008). В 2009 году нидерландского специалиста отправили в отставку.

Александр Горшков (футбол)
Футбол
ФК Зенит
Дик Адвокат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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