Горшков о чемпионстве «Зенита» в 2007 году: «Прервали гегемонию московских клубов»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» объяснил, почему считает чемпионство петербургской команды в 2007 году самым ценным.

— Золотой матч в Раменском против «Сатурна»: многие болельщики называют то чемпионство самым запоминающимся в истории «Зенита». Согласны?

— Долго шли к золоту, город и фанаты мечтали об этом. Тем более прервали гегемонию московских клубов. Как мне кажется, то чемпионство было самым радостным и ценным. Остальные победы нельзя недооценивать, но в следующие годы у «Зенита» появилось больше возможностей и качественных игроков, — отметил Горшков.

В 2007 году «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Спартак» на два очка в турнирной таблице. Победный гол в матче последнего тура против «Сатурна» (1:0) забил чешский полузащитник Радек Ширл.