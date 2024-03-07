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7 марта, 10:25

Горшков о чемпионстве «Зенита» в 2007 году: «Прервали гегемонию московских клубов»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» объяснил, почему считает чемпионство петербургской команды в 2007 году самым ценным.

— Золотой матч в Раменском против «Сатурна»: многие болельщики называют то чемпионство самым запоминающимся в истории «Зенита». Согласны?

— Долго шли к золоту, город и фанаты мечтали об этом. Тем более прервали гегемонию московских клубов. Как мне кажется, то чемпионство было самым радостным и ценным. Остальные победы нельзя недооценивать, но в следующие годы у «Зенита» появилось больше возможностей и качественных игроков, — отметил Горшков.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

В 2007 году «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России, опередив «Спартак» на два очка в турнирной таблице. Победный гол в матче последнего тура против «Сатурна» (1:0) забил чешский полузащитник Радек Ширл.

Александр Горшков (футбол)
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 17 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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