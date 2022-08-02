«Спартак» поздравил бывшего нападающего Мовсисяна с днем рождения
«Спартак» поздравил бывшего нападающего Юру Мовсисяна с днем рождения. Во вторник, 2 августа, армянскому футболисту исполняется 35 лет.
«Искренне поздравляем бывшего нападающего «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего!» — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.
Мовсисян играл за красно-белых с 2013 по 2016 год. Также нападающий выступал за «Краснодар», «Чикаго Файр», «Юргорден», «Реал Солт-Лейк», «Раннерс» и «Канзас Сити».
Источник: https://t.me/fcsmtg/2417
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|1
|0
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|7
|
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|0
|1
|5-5
|6
|
5
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|2
|0
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|5
|
6
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|5
|
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|
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|
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|3
|0
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|
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
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|- : -
|7.08
|17:30
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Ростов
|3
|
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