«Спартак» поздравил бывшего нападающего Мовсисяна с днем рождения

«Спартак» поздравил бывшего нападающего Юру Мовсисяна с днем рождения. Во вторник, 2 августа, армянскому футболисту исполняется 35 лет.

«Искренне поздравляем бывшего нападающего «Спартака» с днем рождения и желаем всего наилучшего!» — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

Мовсисян играл за красно-белых с 2013 по 2016 год. Также нападающий выступал за «Краснодар», «Чикаго Файр», «Юргорден», «Реал Солт-Лейк», «Раннерс» и «Канзас Сити».