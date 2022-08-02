«Химки» вновь арендовали защитника БАТЭ Волкова, российский клуб может выкупить игрока до конца января
«Химки» арендовали защитника БАТЭ Волкова с правом выкупа
«Химки» объявили о переходе защитника БАТЭ Захара Волкова в подмосковную команду на правах аренды.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.
Как сообщает официальный сайт БАТЭ, химчане могут выкупить Волкова до 31 января 2023 года. В случае если российский клуб не воспользуется этой опцией, у белорусской команды будет право отозвать футболиста в срок с 1 по 15 февраля 2023 года.
Волков выступал за «Химки» на правах аренды с января по июнь 2022 года, на его счету 1 гол в 14 матчах за команду.
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|
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|2
|1
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|7
|
4
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|6
|
5
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|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
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8
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|3
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|1
|6-7
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|
15
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|3
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|1
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|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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