«Химки» вновь арендовали защитника БАТЭ Волкова, российский клуб может выкупить игрока до конца января

«Химки» объявили о переходе защитника БАТЭ Захара Волкова в подмосковную команду на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, химчане могут выкупить Волкова до 31 января 2023 года. В случае если российский клуб не воспользуется этой опцией, у белорусской команды будет право отозвать футболиста в срок с 1 по 15 февраля 2023 года.

Волков выступал за «Химки» на правах аренды с января по июнь 2022 года, на его счету 1 гол в 14 матчах за команду.