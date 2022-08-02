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«Химки» вновь арендовали защитника БАТЭ Волкова, российский клуб может выкупить игрока до конца января

«Химки» арендовали защитника БАТЭ Волкова с правом выкупа
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Химки» объявили о переходе защитника БАТЭ Захара Волкова в подмосковную команду на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23.

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, химчане могут выкупить Волкова до 31 января 2023 года. В случае если российский клуб не воспользуется этой опцией, у белорусской команды будет право отозвать футболиста в срок с 1 по 15 февраля 2023 года.

Волков выступал за «Химки» на правах аренды с января по июнь 2022 года, на его счету 1 гол в 14 матчах за команду.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/avgust/zakhar-volkov-prodolzhit-vystupat-za-khimki/
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4
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
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