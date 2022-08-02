Семеро фанатов «Ростова» получили тюремные сроки за массовую драку в центре города

Семеро болельщиков «Ростова» получили тюремные сроки за драку в центре города, которая произошла два года назад, сообщает Don Mash.

По данным источника, лидер околофутбольной группировки «Первомайка» Максим Казаков признан виновным, ему дали один год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще шесть участников драки получили по одному году условно.

Напомним, что массовая драка произошла в Ростове-на-Дону между фанатами «Ростова» и «Локомотива» (0:0) после матча команд в рамках 7-го тура РПЛ. По итогу потасовки два человека попали в больницу.