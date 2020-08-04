«Спартак»: последний матч Аленичева, после которого назначили Карреру

Сегодня, 4 августа, исполнилось ровно 4 года поражению «Спартака» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против кипрского АЕК (0:1). Первая игра на Кипре завершилась вничью — 1:1, в ответной игре счет не был открыт до 89-й минуты. Македонец Иван Тричковски провел единственный мяч и выбил красно-белых из розыгрыша еврокубков.

Эта игра стала последней для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых. На следующий день он был отправлен в отставку. Команду принял его ассистент Массимо Каррера.

Под руководством итальянца «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17, впервые с 2001 года.