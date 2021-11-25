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Комбаров — о Витории: «Можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством»

13:33
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил работу Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.

24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Селихов и&nbsp;Николай Рассказов. «В Европе «Спартак» лучше, чем «Зенит». Комбаров — о победе над «Наполи», отказе Спаллетти жать руку Витории и возможной смене тренера

— Не стоит ли после этой победы приостановить слухи о возможной смене тренера «Спартака»?

— Отставку тренера я не хочу обсуждать, потому что это внутренние дела клуба. В чемпионате «Спартак» не показывает результат, но в Европе все наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством.

— Но если оценивать данный отрезок работы Витории, то вы удовлетворены?

— Здесь нужно копать чуть глубже. Он не сделал ни одного трансфера, принял команду с тем, что было. Он не первый тренер, который показывает нестабильный футбол в «Спартаке».

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