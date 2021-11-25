Комбаров — о Витории: «Можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством»
13:33
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил работу Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.
— Не стоит ли после этой победы приостановить слухи о возможной смене тренера «Спартака»?
— Отставку тренера я не хочу обсуждать, потому что это внутренние дела клуба. В чемпионате «Спартак» не показывает результат, но в Европе все наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством.
— Но если оценивать данный отрезок работы Витории, то вы удовлетворены?
— Здесь нужно копать чуть глубже. Он не сделал ни одного трансфера, принял команду с тем, что было. Он не первый тренер, который показывает нестабильный футбол в «Спартаке».
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