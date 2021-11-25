Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Локомотива» по матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2), информирует сайт РФС.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с удалением Мурило на 35-й минуте матча.

По решению комиссии, судья его удалил ошибочно.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что если, по мнению арбитра, в данном игровом эпизоде со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №27 Мурило совершается нарушение правил игры, выраженное в задержке соперника рукой, то это нарушение является срывом перспективной атаки, а не лишением соперника явной возможности забить гол, так как мяч направлен в сторону углового фланга, а не к воротам, и у атакующего игрока команды «Ахмат» мяч не находится под контролем. ВАР обязан вмешаться и предложить судье видеопросмотр, поскольку обладает подтверждением того, что соблюдены не все обязательные критерии, связанные с лишением соперника явной возможности забить гол», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, встреча прошла 20 ноября на «РЖД Арене» в Москве.