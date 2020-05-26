«Спартак» показал тренировку с Чепзановичем. Из-за конфликта с ним Гулиева перевели во вторую команду

В Twitter «Спартака» появилось видео с последней тренировки команды. Футболисты занимались под руководством тренера Владимира Чепзановича, который временна замещает Доменико Тедеско, вынужденного находиться на карантине после возвращения из Германии.

Напомним, накануне на официальном сайте «Спартака» появилось сообщение о переводе во вторую команду 23-летнего полузащитника Аяза Гулиева.

По информации «СЭ», Гулиев нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении со специалистом по физподготовке Владимиром Чепзановичем. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского тренера, в итоге руководство приняло решение об отстранении Аяза от работы с основой.

До конца июля футболист будет тренироваться со «Спартаком-2», а потом ему начнут искать вариант с бесплатной арендой — выкуп прав на него в нынешних условиях на рынке вряд ли возможен. Кроме того, существует сценарий досрочного прекращения трудовых отношений с Гулиевым по инициативе клуба.