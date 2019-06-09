"Спартак" показал лучшие финты своих игроков в прошлом сезоне

"Спартак" подготовил подборку из лучших финтов своих футболистов в прошедшем сезоне. Они собраны в ролике, который был опубликован на официальном канале красно-белых в YouTube.

– Накал страстей зачастую не позволяет нам заметить красивейшие моменты, рассмотрев которые так и хочется сказать "Ах!", – говорится в сообщении "Спартака". – За прошедший сезон классными финтами отметились многие футболисты "Спартака": и полевые игроки различных амплуа, и голкипер красно-белых. Готовьтесь, будет много Романа Зобнина! Ну и "финт Зидана", конечно же.