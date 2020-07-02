«Спартак» показал, как готовится к матчу против «Тамбова»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в Instagram фотографии с тренировки красно-белых перед матчем 26-го тура РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет 4 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» занимает 6-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. «Тамбов» — 25 баллов и 14-я строчка.

Ранее стало известно, что ВАР не будет на матче «Спартак» — «Тамбов».

Матч «Спартак» — «Тамбов» пройдет без ВАР