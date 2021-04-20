«Рубин» опубликовал видеоролик в честь дня рождения клуба

«Рубин» в своем официальном Twitter опубликовал видеоролик в честь дня рождения клуба. Казанской команде сегодня, 20 апреля, исполнилось 63 года.

В видео присутствуют исторические кадры, моменты первого чемпионства клуба, победы казанцев над «Барселоной», а также эпизоды нынешнего чемпионата.

What is Rubin? ???



Сейчас мы за полминуты ответим вам на этот вопрос! ? pic.twitter.com/TmP4f4kMxm — «Рубин» Казань (@fcrk) April 20, 2021

«Рубин» играет в премьер-лиге с 2003 года. С тех пор клуба дважды выигрывал чемпионат страны (2008 и 2009), а также дважды становился бронзовым призером (2003 и 2010). В сезоне-2011/12 «Рубин» выиграл Кубок России.