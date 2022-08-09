Агент Ивана: «Если Семак поставит его в ворота в матче против ЦСКА, он отлично справится»

Фернандо Гарсия, агент голкипера «Зенита» Ивана Куарежмы , в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный дебют своего клиента в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

6 августа вратарь «Зенита» Даниил Одоевский был удален с поля в конце 1-го тайма матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Если господин Семак поставит Ивана в ворота в следующем матче, он отлично справится, потому что он замечательный вратарь», — сказал Гарсия «СЭ».

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.