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Сегодня, 16:06

Мозес о своей травме ахиллова сухожилия: «Я опустошен»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес впервые прокомментировал свою тяжелую травму, которую он получил в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

В первом тайме игры, которая состоялась 6 августа, 31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого пропустит около полугода.

«Я опустошен из-за травмы, которую получил в выходные. Сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в максимально лучшей форме и помочь команде. Спасибо всем в клубе и всем болельщикам за невероятную поддержку. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал у себя в соцсетях Мозес.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола в 4 матчах за красно-белых.

Виктор Мозес
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

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 4
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Динамо

 4
П
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Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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Урал

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