Мозес о своей травме ахиллова сухожилия: «Я опустошен»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес впервые прокомментировал свою тяжелую травму, которую он получил в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

В первом тайме игры, которая состоялась 6 августа, 31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого пропустит около полугода.

«Я опустошен из-за травмы, которую получил в выходные. Сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в максимально лучшей форме и помочь команде. Спасибо всем в клубе и всем болельщикам за невероятную поддержку. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал у себя в соцсетях Мозес.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола в 4 матчах за красно-белых.