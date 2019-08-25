«Спартак» победил «Крылья» и догнал лидеров

«Спартак» в гостевом матче 7-го тура волевую победу над «Крыльями Советов» (2:1). На 6-й забитый мяч лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева красно-белые ответили первыми голами Джордана Ларссона и Гуса Тила.

21-летний голландец принес победу гостям на 92-й минуте встречи.

Команда Олега Кононова сравнялась с лидерами турнирной таблицы — у пяти команд — «Краснодара», красно-белых, «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» — по 14 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Соболев, 42 (1:0). Ларссон, 54 (1:1). Тил, 90+2 (1:2).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Комбаров (Полуяхтов, 15), Кабутов, Антон, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович, Канунников, Соболев (Голенков, 90+2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (С.Бакаев, 85), Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Тил, Мирзов (З.Бакаев, 61), Шюррле.

Предупреждения: Гынсарь, 23. Джикия, 24. Зобнин, 29. Ларссон, 32. Радонич, 71. Анюков, 81. Айртон, 83. Гулиев, 90. С.Бакаев, 90+4.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

25 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».

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