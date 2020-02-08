РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» — «Партизан»: Понсе реализовал пенальти

15:31
Теги:

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе отличился на 69-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Аргентинец реализовал пенальти, точно пробив по центру.

Пенальти заработал защитник красно-белых Айртон, который упал в штрафной после столкновения с соперником.

Спартак — Партизан

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир