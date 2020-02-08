«Спартак» — «Партизан»: Понсе реализовал пенальти
15:31
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе отличился на 69-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Аргентинец реализовал пенальти, точно пробив по центру.
Понсе реализовал очень спорный пенальти — «Спартак» в 15 минутах от победы на турнире pic.twitter.com/P2JpRThMZP— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 8, 2020
Пенальти заработал защитник красно-белых Айртон, который упал в штрафной после столкновения с соперником.
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