Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе отличился на 69-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Аргентинец реализовал пенальти, точно пробив по центру.

Понсе реализовал очень спорный пенальти — «Спартак» в 15 минутах от победы на турнире pic.twitter.com/P2JpRThMZP — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 8, 2020

Пенальти заработал защитник красно-белых Айртон, который упал в штрафной после столкновения с соперником.