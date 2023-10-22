«Спартак» — «Пари НН»: Соболев вышел на второй тайм вместо Промеса

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:0.

Он появился вместо Квинси Промеса, который получил повреждение в концовке первого тайма.